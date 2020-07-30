"Последний рейс из Владивостока в Симферополь состоится 8 августа, на котором 9 августа вернутся домой туристы, отправленные на отдых ранее", — сказал представитель авиакомпании.

По информации пресс-службы, постепенное снятие ограничений на полеты на мировые курорты, а также окончание школьных и студенческих каникул "привели к прогнозируемому снижению спроса на туристический продукт на Дальнем Востоке".

"В связи с чем было принято решение (заказчиком рейсов туроператором "Библио-Глобус" — ИФ) о корректировке расписания. Тех туристов, которые уже купили туры, компания отправит на отдых регулярными рейсами через Москву", — сказал он.

Как сообщалось, прямое авиасообщение между Владивостоком и Симферополем возобновилось после пятилетнего перерыва 11 июля. Рейсы выполняет авиакомпания "Россия" по заказу туроператора "Библио-Глобус" на Boeing-747. Маршрут стал самым протяженным в сети крымского аэропорта.

Отмечалось, что полеты будут осуществляться каждую неделю: из Владивостока — по субботам, из Крыма — по воскресеньям.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. В 2018 году начал работу новый терминал, инвестиции в который составили 32 млрд рублей, прилет и вылет выполняются оттуда.

Международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения полуострова в состав России.

Пассажиропоток аэропорта в 2019 году сохранился на уровне 2018 года — 5,14 млн человек.