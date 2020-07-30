Необычный музей заработал на базе колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга. Его основателем является руководитель учебного заведения Макка Гадиева. На первой выставке, на которой побывал министр культуры региона Темерлан Дзейтов, было представлено 50 экземпляров этой незаменимой для швейного производства техники.

Одним из экспонатов музея стала машинка "Чайка " отечественного производства, которые в России начали выпускать в 50-х годах. Они имели функцию шитья зигзагом, что позволяло не только подшивать края, но и обрабатывать их, запечатывая нитки двойным швом.

"Большая часть экспонатов выставки — заграничные образцы, а не отечественные. Они были более популярными в России. Музей старинных швейных машинок — первый и единственный не только в республике, но и на всем Северном Кавказе. Поэтому желающих посетить его и увидеть экспонаты немало. В основном это все же те, кто занимается портным делом", — сказала агентству Макка Гадиева.

По её словам, всего в коллекции музея имеется 200 образцов, которые ждут своего выставочного часа.