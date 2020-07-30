Одним из экспонатов музея стала машинка "Чайка " отечественного производства, которые в России начали выпускать в 50-х годах. Они имели функцию шитья зигзагом, что позволяло не только подшивать края, но и обрабатывать их, запечатывая нитки двойным швом.
"Большая часть экспонатов выставки — заграничные образцы, а не отечественные. Они были более популярными в России. Музей старинных швейных машинок — первый и единственный не только в республике, но и на всем Северном Кавказе. Поэтому желающих посетить его и увидеть экспонаты немало. В основном это все же те, кто занимается портным делом", — сказала агентству Макка Гадиева.
По её словам, всего в коллекции музея имеется 200 образцов, которые ждут своего выставочного часа.