"Нереалистично просить их закрываться насовсем", — отметила она.

В то же время она подчеркнула, что "нынешняя ситуация в Токио — серьезнее, чем раньше", и что на территории Токио зафиксированы несколько очагов заболевания.

Она добавила, что власти предоставят субсидии тем предприятиям малого бизнеса, которые согласятся ограничить время работы.

Западные СМИ указывают, что для владельцев предприятий, которые не последует призывам властей, штрафы не предусмотрены.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Японии выявлены 31 091 случай коронавируса. Скончались 1001 инфицированный, выздоровели 23 507 человек.

Однако, отмечают СМИ, после отмены в Японии чрезвычайного положения два месяца назад в стране фиксируется рост заболеваемости. Так, в среду за сутки по стране выявили 1264 случая заболевания, а в четверг в Токио — 367.

Тем не менее, власти заявляли, что не видят необходимости требовать от граждан оставаться дома и закрывать коммерческие предприятия, и что системе здравоохранения пока что не грозит столкнуться с чрезмерным наплывом пациентов.