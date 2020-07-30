"Рассмотренная корректировка проектной документации, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, потребовалась в связи с устройством гостиницы на 84 номера (136 мест) в здании железнодорожного терминала для транзитных пассажиров или пассажиров задержанных рейсов аэропорта Домодедово", — говорится в сообщении.

Проектом предусмотрено создание мансардного этажа для гостиницы, а также перепланировка помещений.

Застройщиком объекта является ООО "Аэроэкспресс".

Ранее сообщалось, что ООО "Аэроэкспресс" планирует открыть новый терминал в аэропорту "Домодедово" в этом году. В августе 2018 года Главгосэкспертиза согласовала изменения в проект строительства терминала. Изменения вносились для увязки проектных решений со строительством объектов других застройщиков на территории аэропорта Домодедово.

В "Аэроэкспрессе" отмечали, что площадь нового терминала составит более 6 тыс. квадратных метров, пропускная способность — 1,5 тыс. пассажиров в час.

В рамках объекта планируется построить два дополнительных железнодорожных пути и две платформы, объединенные единым навесом, а также четырехэтажное здание терминала, который будет соединен с аэропортом подземным переходом.

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров по железной дороге в аэропорты Москвы ("Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково"). Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и семь одноэтажных электричек, имеет собственный терминал в аэропорту "Шереметьево".