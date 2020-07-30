"От удара девушку выбросило из надувного снаряда на гидроцикл. Пострадавшую эвакуировали на берег, где спасатели оказали ей первую помощь. С подозрением на перелом бедра она госпитализирована", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, пострадавшая — жительница Иркутска 1999 года рождения.

В настоящее время по данному факту организована проверка. Правоохранительные органы выясняют, кто организовал опасное катание туристов, и насколько легально он работал.

"В зимнее время любители экстремального отдыха на Байкале привязывают надувные снаряды к автомобилям и выезжают на лед, летом — к маломерным судам. При этом водители и судоводители, развивая большую скорость, не задумываются, что буксируемые приспособления (так называемые "ватрушки" и "бананы" — ИФ) неуправляемы, а люди, сидящие в них, крайне уязвимы", — отмечается в сообщении.

"Каждый сезон после получения отдыхающими травм или гибели людей возбуждаются уголовные дела в отношении организаторов. Поэтому мы обращаемся к жителям и гостям нашего региона с просьбой проявлять максимальную бдительность во время отдыха на воде", — цитирует пресс-служба начальника Центра ГИМС ГУ МЧС по региону Андрея Карепова.