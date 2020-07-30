Комплекс «Моя Россия» расположен на берегу горной реки Мзымта на территории в 3,3 гектар. Здесь 11 тематических павильонов, демонстрирующих архитектуру регионов страны: Кавказ, Суздаль, Центральная Россия, Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Русский Север, Казань, Урал, Сибирь и Бурятия.

«Комплекс открылся после карантина с новыми выставками, музеями, гостиницами и ресторанами. Для создания необычных музеев выставочные пространства были предоставлены организаторами различных концептуальных экспозиций. Гости могут путешествовать по регионам, не покидая пределов комплекса», — сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе курорта

Так, в павильоне "Кавказ" на фотовыставке "Лицо кавказской национальности" демонстрируются более 100 фотографий семей из разных уголков региона. Единственный в Сочи музей виноделия ждет гостей в павильоне "Кубань". Там можно увидеть картины, написанные вином.

«Вскоре к экспозиции о вине добавится выставка, посвященная хлебу. Создатели музея уже получили вафельницу повара Николая II, которую планируют использовать для угощения посетителей", — рассказали в пресс-службе курорта.

В павильоне "Казань" представлена выставка работ, посвященных Чемпионату мира по футболу 2018 года. "Среди картин есть и изображение голкипера сборной России Игоря Акинфеева, отбивающего пенальти испанцев в 1/8 финала. Уникальность – в том, что создавалось оно в режиме онлайн, за процессом следили более 2 миллиардов человек", — отметили в пресс-службе.

В павильоне "Бурятия" можно познакомиться с современным искусством мирового уровня. Здесь представлены творения скульптора Даши Намдакова, автора монументов, установленных в 25 городах мира. В экспозиции есть и полотна художника Зорикто Доржиева, который представлял Россию на венецианском биеннале. Также можно увидеть произведения оружейника Жигжита Баясхаланова, автора эксклюзивных художественных ножей и других изделий из металла в национальном стиле.

"В музее "Каменное сердце Урала" в павильоне "Сибирь" гости могут найти челябинский метеорит, цена которого 600 тысяч рублей. Всего здесь представлено более 12 тыс. экспонатов, среди которых зубы мозазавра, череп сибирского бизона возрастом в 20 тыс. лет, редкий камень чароит, единственное месторождение которого уже исчерпано", — рассказали в пресс-службе.

В свою очередь, в павильоне "Кижи", который представляет собой деревянный сруб из Архангельской области, расположилась выставка "Опричнина Ивана Грозного" с реконструкцией орудий пыток тех времен. "Музей интерактивный, поэтому каждый из экспонатов гости могут испытать на себе. Естественно, в совершенно безобидной форме", — отметили в компании.

Также открыты выставка "История денег России", музей марионеток – театральных кукол, с которыми юные посетители могут поиграть.