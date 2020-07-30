Согласно исследованию, 88% родителей в РФ не планируют организовывать своим детям школьного возраста летний отдых в лагере в этом году. Только 6% респондентов имеют планы направить детей в такие лагеря, 3% участников опроса уже это делали.

Почти половина респондентов (47%) считает, что отправляющим детей в летние лагеря родителям больше всего следует беспокоиться по поводу риска заразиться коронавирусом.

Столько же участников опроса (47%) считают риск заражения в летних лагерях таким же, как и в домашних условиях, 35% считают, что он выше, 11% оценивают уровень санитарной безопасности в детских лагерях выше, чем в повседневной жизни.

По данным ВЦИОМ, 42% россиян считают, что в лагерях принимаются достаточные и даже избыточные меры для обеспечения санитарной безопасности детей, недостаточными эти меры оценивают 15% респондентов, 43% респондентов затрудняются дать оценку принимаемым мерам.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 20 июля 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.