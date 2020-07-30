"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5 509 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1361 (24,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении оперштаба в четверг.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 834 499 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. В Москве выявлено 678 заболевших, 12 умерших, 1471 выписанных. За последние сутки подтверждено 129 летальных случаев. За весь период по России умерло 13 802 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9 322 человека. За весь период выписано по выздоровлению по России — 629 655.