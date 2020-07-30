Как напоминают в департаменте, распоряжением правительства от 24 июля предусматривается возобновление выдачи виз всех категорий, в том числе туристических, в российских консульских учреждениях в Великобритании, Турции и Танзании.

«При этом визы пока будут выдаваться только гражданам указанных иностранных государств, а также лицам, имеющим в них вид на жительство. Граждане третьих государств, временно находящиеся в Великобритании, Турции и Танзании, не смогут оформить российские визы. Соответственно право на въезд в Российскую Федерацию через воздушные пункты пропуска получают прибывающие из указанных иностранных государств авиатранспортом и имеющие надлежащим образом оформленные визы граждане указанных иностранных государств, а также лица, имеющие вид на жительство соответственно в Великобритании, Турции и Танзании», — говорится в сообщении департамента.

В сообщении подчеркивается, что для граждан иных иностранных государств въезд в Россию по-прежнему ограничен. Исключение составляют граждане, упомянутые в распоряжении правительства №635-р от 16 марта, среди которых – дипломаты, члены семей российских граждан, высококвалифицированные специалисты при наличии соответствующих виз, транзитные пассажиры, въезжающие с целью лечения и другие категории.

Как следует из распоряжения правительства от 24 июля, Россия с 1 августа возобновляет регулярное и чартерное международное авиасообщение из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону с Турцией, Великобританией и Танзанией. В Великобритании авиакомпании смогут летать в Лондон, в Турции – в Анкару и Стамбул, а с 10 августа – в Анталью, Даламан и Бодрум. В Танзании рейсы разрешены только на остров Занзибар.

28 июля информированный источник сообщил «Интерфаксу», что власти России изучают возможность восстановления авиасообщения с Южной Кореей, ОАЭ и Венгрией в августе-сентябре.