По данным газеты, вирус был завезен из Дананга в пять других провинций и городов страны, и с минувших выходных были выявлены еще 43 случая заболевания. В частности, в Дананге были зарегистрированы восемь случаев коронавируса.

Между тем, Минздрав Вьетнама подтвердил один случай болезни в столице страны Ханое — у мужчины, приехавшего из Дананга. После этого городская администрация отменила публичные мероприятия, закрыла с четверга бары и клубы. Планируется взять анализы у 21 тыс. человек, которые вернулись из Дананга до того, как в городе был введен двухнедельный режим изоляции.

В свою очередь власти прибрежных провинций Куангнам и Куангнгай, соседствующих с Данангом, закрыли пляжи и ограничили работу коммерческих предприятий. Город Хойан в провинции Куангнам — еще одно популярное у туристов направление — вновь ввел меры дистанцирования.

Соблюдать дистанцию потребовали и в провинции Даклак. Также здесь запрещены собрания более чем в 20 человек, приостановлена работа организаций, предоставляющих второстепенные услуги.

До вспышки в Дананге случаи заражения во Вьетнаме не регистрировались более трех месяцев.