"В течение многих веков венецианское стекло пользуется такой же славой, что и китайский фарфор, швейцарские часы или русский балет. Мастера Венеции совершали открытия одно за другим: бесцветное стекло — знаменитый cristallo, филигранное стекло, напоминающее кружево, авантюриновое стекло с золотистым блеском", — рассказывают в музее.

О представленных на экспозиции произведениях стекольных мастеров нам расскажет сотрудник Научно-просветительного отдела Эрмитажа Екатерина Масловская. Вечером в Молодежном центре состоится ридинг-группа. Участники мероприятия обсудят с лекторами Ладомиром Зелинским и Анной Тыренко книгу Саймона Рейнольдса "Ретромания: поп-культура в плену собственного прошлого".