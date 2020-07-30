"В связи с переходом Владимирской области на второй этап снятия ограничительных мероприятий, введённых из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, в регионе разрешено возобновить работу туристических агентств по реализации туристического продукта, связанного с перевозкой, размещением, экскурсионным обслуживанием на территории региона", — говорится в сообщении.

По состоянию на 29 июля в регионе зарегистрирован 5 тыс. 541 заболевший коронавирусной инфекцией, из них за прошлые сутки было выявлено 25.