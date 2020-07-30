"Проект кластера вошел в группу финалистов конкурса на создание ТРК и развитие экотуризма в России. Он предусматривает благоустройство особо охраняемых природных территорий, развитие сети экскурсионных маршрутов", — говорится в сообщении.

Разработчики проекта полагают, что река Катунь объединяет множество объектов, пользующихся популярностью среди туристов. Так, она берет истоки на горе Белуха в соседнем в Алтайском крае регионе — Республике Алтай. Более доступна для туристов река в нижнем течении: поблизости расположены природный парк "Ая", Талдинские пещеры. Эти территории уже сейчас посещают более 500 тыс. туристов и экскурсантов.

Чтобы сохранить природные ландшафты бассейна Катуни, включая озеро Ая, в регионе уже был создан природный парк "Ая", особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь". Кроме того, вблизи природного парка функционирует игорная зона. Для того, чтобы развивать потенциал этих территорий и предполагается создание ТРК.

"Предусмотрено развитие транспортной системы, создание средств размещения различной категории. Проект направлен на формирование комплексного туристского продукта, сохранение и рациональное использование природных ресурсов", — подчеркивается в пресс-релизе.

Всего на конкурс было подано более 100 проектов из 68 регионов России. На следующем этапе регион представит свой проект потенциальным инвесторам и представителям профильных министерств и ведомств. Конкурс завершится 16 октября, когда будут отобраны 10 территорий-победителей.