Начиная с августа компания планирует в конце каждого месяца предоставлять обновленную информацию, касающуюся приостановки круизов, в целях повышения прозрачности, говорится в пресс-релизе.

Norwegian Cruise Line базируется в Майами и управляет брендами Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises и Regent Seven Seas Cruises. Всего холдинг располагает 28 круизными лайнерами и по-прежнему планирует расширить флот еще на девять судов к 2027 году.

На прошлой неделе Carnival Corp., крупнейший мировой оператор круизных судов, также сообщил о продлении до 15 декабря паузы в работе в некоторых регионах, включая Азию, Калифорнийское побережье, Гавайи, Мексику и Южную Америку.

Акции Norwegian Cruise Line в ходе торгов в Нью-Йорке в среду дешевеют на 0,2%. Цена бумаг Carnival растет на 0,4%.