Операция, в которой приняли участие сотрудники МЧС, спасатели краевого центра "Кубань-СПАС" и муниципалитета проводилась в акватории Азовского моря на Ясенской Косе в Приморско-Ахтарском районе, говорится в сообщении.

Сигнал о помощи поступил около 16:30 мск, когда на глазах отдыхающих в море унесло 5-летнюю девочку на надувном матрасе в форме лебедя, а ее отец безуспешно пытался спасти ребенка.

Около 17:00 сотрудники отрада "Кубань-СПАС" на лодке обнаружили матрас с девочкой 3 км от берега.

"Все это время ребенок спал на матрасе, ни о чем не подозревая. Медицинская помощь девочке не потребовалась", — отмечает пресс-служба.

До этого спасатели также подняли на борт лодки отца, который пытался догнать дочку вплавь и почти выбился из сил.

В сообщении также отмечается, что купание в месте, где отдыхала семья, строго запрещено из-за сильных течений.