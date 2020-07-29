На данный момент для проведения исследований выделены два зала в терминале А, однако в ближайшее время запланировано открытие специального отдельного помещения для тестирований в терминале D.

"Эти комнаты, конечно, небольшие. Вот почему большой терминал D в аэропорте Тегель готовится к открытию более крупного помещения", — отметила пресс-секретарь компании Flughafen Berlin Brandenburg (FBB), эксплуатирующей берлинские аэропорты Тегель и Шенефельд, Сабине Декверт.

Немецкая газета Tagesspiegel сообщает, что начало тестирования для пассажиров во втором аэропорте столицы ФРГ, Шенефельде, было перенесено с четверга на пятницу.

Пока тестирование остается добровольным, однако в скором времени оно должно приобрести обязательный характер.

Чтобы пройти тест на наличие коронавирусной инфекции, пассажиру необходимо заранее зарегистрироваться в специальном приложении. При положительном результате служба здравоохранения будет автоматически проинформирована о состоянии прибывшего на территорию ФРГ. Если же пассажир получает отрицательный результат теста на наличие COVID-19, ему не нужно будет оставаться на карантине в течение 14 дней.

В список стран с повышенным риском заражения вошли 130 стран, среди них Россия, Турция, США.