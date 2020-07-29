"За пять месяцев простоя долг более 1,5 млн рублей. Мы должны ресурсным организациям и торговому центру, где мы арендуем площадь. Пришлось сократить зарплаты работникам. Люди стали массово увольняться. Остались только дежурные сотрудники. Но я не могу платить больше. Океанариум не приносит денег", — сказал Колесников.

Только на кормление животных уходит ежемесячно по 200 тыс. рублей. Причем обитатели едят только морепродукты, практически деликатесы — в рационе креветки и кальмары, отметил он.

"У нас около 30 крупных особей, среди которых краснокнижные — выдры, пингвины и крокодилы, еще несколько десятков различных экзотических рыб. Какая бы ни была тяжелая ситуация, животных я продолжаю кормить. Но сколько это будет продолжаться — неизвестно. Как только я не смогу их кормить, я закрою океанариум и начну ликвидацию бизнеса", — сказал Колесников.

По его словам, из-за финансовых сложностей в любой момент могут отключить электричество. Без света перестанут функционировать вольеры и аквариумы, поддерживающие водоциркуляцию и нужную температуру для рыб, рептилий и животных.

"Три недели назад я попытался вывезти некоторых животных к нашим партнерам в Самару и Краснодарский край, где нет запрета на посещение. Но администрация ТРЦ не дала мне это сделать, объяснив тем, что животные мое "имущество" и они в залоге, пока я не оплачу долги", — уточнил Колесников.

По его словам, с момента действия запрета на посещение, он неоднократно обращался к местным властям. Однако администрация не причислила коммерческий зоопарк к сферам бизнеса, пострадавшим от коронавируса.

Коллектив океанариума надеялся, что с 1 августа сможет принимать посетителей и нормализовать финансовое положение, однако в регионе из-за нестабильной эпидемиологической ситуации продлевается запрет на посещение зоопарков и океанариумов, сообщил Колесников.

"Интерфакс" не располагает комментариями местных властей в связи с данной информацией.

Волгоградский океанариум площадью 970 кв. метров расположен на нулевом этаже одного из торговых центров.