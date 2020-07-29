В мае падение перевозок было серьезнее — на уровне 94% год к году.

На внутренних линиях группа перевезла в июне 1,17 млн человек (-63%), на международных — около 27 тыс. (-99%). Пассажирооборот за отчетный период уменьшился на 84%, до 2,4 млрд пассажиро-километров, предельный пассажирооборот — на 78%, до 3,9 млрд кресло-километров. При этом занятость кресел в авиакомпаниях группы уменьшилась на 23 процентных пункта, до 62%.

Авиакомпания "Аэрофлот — российские авиалинии" в прошлом месяце сократила пассажиропоток на 84%, до 523 тыс. пассажиров. На внутренних линиях компания перевезла 500 тыс. человек (-68%), на международных — порядка 23 тыс. (-98%). Пассажирооборот уменьшился на 88%, до 1,1 млрд пассажиро-километров, предельный пассажирооборот — на 82%, до 2 млрд кресло-километров. Занятость кресел компании упала на 25 п.п., до 56%.

В январе-июне пассажиропоток группы "Аэрофлот" составил 12,9 млн человек (-54%), занятость кресел — 68% (-11 п.п.). Флагманская компания перевезла 7,8 млн человек (-56%) при занятости кресел 64% (-13 п.п.).

В июне авиакомпания "Аврора" ввела в эксплуатацию один самолет DHC8-200 и вывела один DHC8-300. На конец месяца парк всей группы насчитывал 360 воздушных судов, авиакомпании "Аэрофлот" — 246 единиц.

"В июне группа "Аэрофлот" приступила к постепенному восстановлению объемов операционной деятельности в связи с частичным снятием ограничений. Восстановление полетов сопровождается поступательным увеличением загрузки кресел", — отмечается в сообщении.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа в РФ. Объединяет компании "Аэрофлот — российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору".