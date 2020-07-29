"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 27 июля ожидается дождь, местами сильный, гроза и усиление ветра с порывами до 20 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты", — сказал собеседник агентства.

По сообщению столичного главка МЧС, предупреждение о неблагоприятных погодных условиях действует в Москве до 03:00 четверга.