По сообщению Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, женщина обвиняется по ст.319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Согласно материалам уголовного дела, во время полета женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и курила. В результате самолет был вынужден совершить посадку в Карелии. После приземления в Петрозаводске женщина оскорбила полицейских, когда ее препроводили для досмотра личных вещей и привлечения к административной ответственности (своими действиями она совершила административные правонарушения по ч. 1 ст. 6.24 (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) и ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).