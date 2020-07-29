Как напомнили в среду в пресс-службе «Аэрофлота», такие требования установлены Роспотребнадзором.

"Для прибывающих на территорию России из стран, с которыми с 1 августа возобновляется воздушное авиасообщение, отменена обязательная изоляция на 14 дней. Тем не менее, российским гражданам, прибывающим на территорию РФ регулярными и чартерными воздушными рейсами из стран, с которыми возобновлено регулярное воздушное сообщение, необходимо до вылета заполнить специальную форму на портале госуслуг, а затем в течение трех суток с момента прибытия в РФ загрузить в ранее заполненную анкету результаты тестирования на COVID-19 методом ПЦР. Во время полета пассажирам также необходимо заполнить предложенную бортпроводниками анкету", — сообщили в авиакомпании.

Кроме того, иностранные граждане, планирующие вылет из стран, с которыми Россией возобновлено регулярное воздушное сообщение, включая пассажиров транзитных рейсов, для регистрации и посадки на рейс должны предоставить справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19 методом ПЦР, полученную не ранее чем за 72 часа до вылета. В случае невозможности предоставления справки пассажирам будет отказано в перевозке.

"Обращаем внимание, что результаты тестов, не выполненных методом ПЦР, не могут быть использованы для подтверждения отсутствия заражения COVID-19. В Москве экспресс-тестирование методом ПЦР можно пройти в аэропортах Шереметьево и Внуково, кроме того, услуга оказывается в ряде государственных и частных клиник", — отметили в "Аэрофлоте".

Стоимость теста на коронавирус методом ПЦР в лабораториях Москвы начинается от 2 тыс. рублей. В столице можно сделать тест и бесплатно, но для того, чтобы успеть в трехдневный срок, записаться на сдачу биоматериала нужно будет еще до обратного вылета.

Россия с 1 августа возобновляет регулярное авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, в Турцию разрешены также чартерные рейсы.

Ранее сообщалось, что требование 14-дневной самоизоляции сохраняется для россиян, прибывших из-за рубежа вывозными рейсами.