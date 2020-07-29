"Участковые уполномоченные полиции в кратчайшие сроки установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. 43-летнего приезжего из соседней республики правоохранители задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — сообщает пресс-служба УВД Сочи в среду.

Установлено, что мужчина, не имея специального разрешения на осуществление предпринимательской деятельности, предлагал отдыхающим на пляже платные фотоуслуги с обезьяной, которую он арендовал у своего знакомого.

В отношении злоумышленника полицейские составили административные протоколы по статьям 14.1 и 19.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)" и "Самоуправство".

Материалы об административных правонарушениях направлены в суд для принятия решения.

Ранее сообщалось, что полиция Сочи разыскивает фотографа, издевавшегося над макакой.