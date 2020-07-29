По их данным, за продление чрезвычайного положения проголосовали 286 депутатов нижней палаты парламента — Палаты депутатов, против — 221, еще пять парламентариев воздержались от голосования.

Верхняя палата — Сенат — еще накануне одобрила продление чрезвычайного положения.

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что продление режима ЧС не означает введение очередных мер изоляции.

"К сожалению, сегодняшняя пандемия еще не завершена полностью, хотя ее воздействие было взято под контроль и локализовано", — сказал он.

Действие режима ЧС должно было закончиться 31 июля.

Режим ЧС в первую очередь позволяет итальянскому правительству ускорить принятие решений при таких бедствиях, как землетрясения, наводнения и другие катастрофы, отмечают СМИ.

Италия является первой в Европе страной, которая пострадала от коронавируса. Всего в стране с начала пандемии диагностировано более 246 тыс. случаев заражения, причем более 35 тыс. инфицированных скончались.