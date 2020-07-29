По данным регионального отдела Госохотнадзора, инцидент произошел в ночь на вторник, когда женщина вела фотосъемку популярного в Териберке водопада. Там же на прибрежной полосе медведи обычно ищут себе пропитание.

"Мы созвонились с девушкой, она рассказала, что в три часа ночи вела фотосъемку на литорали. Она не заметила, что в какой-то момент к ней подошла медведица с тремя медвежатами, которая встала на задние лапы и отогнала девушку. Как такового контакта не было, но девушка испугалась и упала на камни", — рассказал "Интерфаксу" начальник регионального отдела Госохотнадзора Дмитрий Каск.

По его словам, если бы произошло физическое столкновение, девушка могла погибнуть от рваных ран.

"Безусловно, наши специалисты, которые сейчас работают в Териберке вместе с полицией, проанализируют, будет ли медведица выходить к туристам, к палаткам. Первостепенная задача — отпугнуть медведицу, в крайнем случае, согласно распоряжению министерства, она будет отстрелена", — добавил Каск.

В охотнадзоре надеются, что медведица в целях защиты потомства не будет больше выходить к людям и уйдет подальше от водопада. Если же зверя придется убить, то ее потомство передадут в специальный питомник, так как медвежата не выживут самостоятельно в дикой природе.

Специалисты отмечают, что туристы должны помнить о правилах безопасности и быть осторожными, в частности, иметь при себе "сигнал охотника", чтобы отпугнуть зверя в случае опасности.

Каск добавил, что в целом в Мурманской области летом текущего года наблюдается благополучная ситуация. За летний сезон прошлого года специалисты были вынуждены отстрелить 24 медведя, летом текущего года отстрелено два медведя: в поселке Щукозеро (ЗАТО Североморск), где медведь появлялся среди гаражей и вблизи школы, и в Кировске, где медведь выходил к людям в черте города.

Сейчас охотоведы пристально наблюдают за ситуацией в поселке Сафоново-1 (ЗАТО Североморск), где медведь повадился приходить на территорию воинской части и задрал двух собак. Пока зверя удалось отпугнуть специальной смесью. Также под наблюдением Оленегорск, где медведь был замечен в черте города.

По данным Минприроды Мурманской области, популяция бурых медведей в регионе насчитывает 1,2 тыс. особей.

Пик появлений медведей в населенных пунктах Мурманской области пришелся на 2015-2016 годы, когда в лесах было мало дикоросов. Косолапые наведывались на фермы, выходили на свалки, кладбища, к железнодорожным станциям, автобусным остановкам, пытались нападать на проезжающие автомобили и воровали домашних собак.

Село Териберка известно с 16-17 веков и сейчас оно одно из самых привлекательных для туристов мест в Мурманской области. Оно пользуется популярностью среди российских и иностранных путешественников. Также Териберка интересна туристам из Азии, в первую очередь из Китая.

В 2015 году Териберка стала широко известной благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В этот же год в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".

Турпоток в Териберку, по данным властей Мурманской области, оценивается в 40 тыс. человек в год.