"Все еще запрещается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных (кроме зоопарков), культурных, физкультурных, спортивных (за исключением проведения в спортивных сооружениях тренировок спортивных команд по игровым видам спорта), просветительских (за исключением пешеходных экскурсий группами до 5 человек включительно), рекламных мероприятий с очным присутствием граждан", — говорится в сообщении.

Останутся закрытыми театры, кинотеатры, ночные клубы, детские развлекательные центры, бани и сауны, аттракционы. Гражданам повышенной группы риска предписано соблюдать режим самоизоляции до 14 августа включительно. Режим повышенной готовности также предусматривает соблюдение масочного режима и "социальной дистанции" в общественных местах. Всего в Приморье зарегистрировано 6 тыс. 608 случаев коронавируса, за минувшие сутки в регионе выздоровели 147 человек, заболели 108, три человека умерли.