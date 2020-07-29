Об этом телеканалу рассказал советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар. Он отметил, что в ЕС, наоборот, обдумывают закрытие границ с некоторыми государствами в августе в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

"Что касается России, то в силу высокой заболеваемости невозможно говорить о том, что эта страна в краткосрочной перспективе может перейти в список "разрешенных", — отметил Каувенаар.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) во вторник сообщили со ссылкой на источники, что российских туристов готовы принять только в двух странах Европы – Хорватии и Мальте.

Как рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в Хорватском туристическом сообществе, страна действительно открыта для въезда туристов из России. Однако им требуется справка об отсутствии COVID-19 на английском языке, либо прохождение 14-дневного карантина. О своем прибытии туристы должны заранее уведомить МВД Хорватии и получить ответное одобрение.

В свою очередь Мальта не планирует возобновлять рейсы с Россией до октября. На данный момент РФ не входит в список "безопасных" стран. Тем не менее, в среду в Мальтийском управлении по туризму порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что "есть все предпосылки для максимально скорого обоюдного открытия границ между странами".

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/72409/