«Сейчас в одинаково непростом, но стабильном положении находятся практически все основные игроки туриндустрии. Из более-менее значимых компаний, которые были на слуху и работали по моно-направлениям, ушло, если брать федеральный уровень, четыре юридических лица. Называть я их не буду. Но подчеркну, это компании, у которых было только одно — максимум два направления в ассортименте», — сказала Ломидзе.

Она подчеркнула, что все остальные туроператоры держатся «довольно стойко». «Одна из причин, по мнению наших аналитиков, в том, что ситуация общая, одинаковая для всех. Включая партнерские организации – перевозчиков, отели, поставщиков разных услуг. То есть она одинаково не сладкая для всех. Таким образом, обстоятельство, которое сильно влияет на решение уйти и невозможность справиться, и которое называется «жесткая конкурентная борьба», — этого обстоятельства у нас сейчас нет», — пояснила Ломидзе.

Эксперт напомнила о важности для туристического рынка постановления правительства об отсрочке обязательств. «Оно позволяет туристам получить полагающийся им отдых, не создает для них рисков не возвратов или не получения оплаченной ими услуги. Туроператорам позволяет распределить нагрузку запросов от уже оплативших услуги туристов во времени. Потому что, если бы это все сконцентрировалось, условно говоря, в один-два месяца, а без принятия этого постановления риски такого сценария были очень велики, то, конечно, ни одна туристическая компания с такой нагрузкой бы не справилась», — заключила Ломидзе.