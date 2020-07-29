"Никаких специальных документов для въезда в Турцию не требуется, кроме подробной анкеты которую нужно заполнить на борту. После высадки из самолета перед паспортным контролем у человека проверят температуру, и, если обнаружат какие-то симптомы, посадят в обсерватор не только его, но и всех соседей. До отеля эти туристы не доедут", — рассказала она журналистам в среду.

Эксперт добавила, что в аэропорту можно будет сдать экспресс-анализ на коронавирус, который будет стоить 15 евро. "Решение, надо ли брать анализ, принимает турецкая сторона. Ответ будет быстро, ждать несколько суток не надо. Ну и в зависимости от результатов анализа будет приниматься решение, сможет ли турист отдыхать или его направят в обсерватор", — сказала Ломидзе.

Она подчеркнула, что размещение в обсерваторе платное, поэтому туристам не стоит экономить на страховке.

"Мы настоятельно рекомендуем взять расширенный страховой пакет. Надо уточнять у агентства или туроператора или у самих страховщиков, предлагают ли они такие полисы. Лучше на этом не экономить, так как размещение в обсерваторе стоит от 50 до 100 евро в сутки и на две недели это серьезные расходы", — отметила эксперт.

При этом туристу не будет возвращена стоимость пропавшего размещения в отеле, по аналогии с тем, как это происходит при заболевании любыми другими инфекциями на отдыхе.

Ломидзе также заметила, что гостиницы в Турции не будут превращать в обсерваторы в случае выявления COVID-19 у кого-то из постояльцев, поскольку турецкая сторона приняла все возможные меры безопасности.

"В гостиницах Турции проводится дезинфекция, дистанция соблюдается жестче, чем на российских курортах. Вероятность того, что отель будет закрыт целиком в случае выявления у кого-то коронавируса, низкая. Турецкая сторона сделала все, чтобы этого избежать", — сказала она.

Ломидзе уточнила, что заболевший во время отдыха турист будет направлен в обсерватор, при этом люди, с которыми он общался, должны будут сдать тест на COVID-19. "В турецких гостиницах предусмотрено крыло, которое удалено от основных мест, где находятся туристы. Там будут размещаться те, у кого есть симптомы, или они больны коронавирусом", — уточнила эксперт.

Россия готовится возобновить международное авиасообщение с Турцией в два этапа. С 1 августа будут запущены рейсы в Анкару и Стамбул, с 10 – в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.