«Из перечисленных безусловно туристическим направлением является Турция, и мы уже видим активность наших туристов, которая началось сразу после объявления, что авиасообщение откроется. И темп бронирования радует: число желающих поехать на курорты увеличивается день ото дня. В совокупности это десятки тысяч человек, несмотря на то, что аэропортов вылета пока немного», — сообщила журналистам в среду исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Она напомнила, что Турция открывается в два этапа – с 1 августа Стамбул и Анкара, с 10 – основные курорты. Основной объем бронирования приходится на период после 10 августа.

По словам эксперта, в сравнении с Турцией Великобритания никогда не являлась настолько популярным направлением. «И даже открытие авиасообщение не означает, что там отменяется двухнедельный карантин для всех иностранных граждан по прилету в страну. Это по умолчанию ограничивает любой турпоток, так как у туристов нет лишних двух недель, которые они должны провести в обсерваторе», — пояснила она.

Ломидзе также рассказала, что еще одно открывающееся направления, Танзания, вполне перспективно и стало «прорывом прошлого года», когда туроператоры поставили туда чартерные рейсы.

«Из общего турпотока в 6 тыс. человек, посетивших Танзанию, 5 тыс. было перевезен на чартерах в последние полтора квартала 2019 года. Танзания – потенциально тоже чартерное направление, которое в сложившихся обстоятельствах можно рассматривать как альтернативу популярным странам Карибского бассейна или Юго-Восточной Азии. Другое дело, что страна находится южнее экватора, и пока там зима и низкий сезон. Операторы обсуждают возможность открытия чартерных рейсов, но сейчас это не очень целесообразно, так как отдых будет не комфортным.

Ломидзе подчеркнула, что открылся для туристов только остров Занзибар, и для поездки туда не нужна справка об отсутствии коронавируса, в отличие от материковой Танзании.