"Если буквально несколько дней назад стоимость отдыха с заездами 10 августа в Анталье или Аланье была сопоставима с прошлым годом и даже чуть ниже – недельный отдых в отеле 3* с питанием "все включено" на человека стоил 25-30 тыс. рублей, то сейчас с ростом спроса цены растут", — сказала она.

Так, в бюджетном сегменте цены на отдых уже сравнялись с прошлогодними (неделю назад они были ниже). А в среднем и дорогом сегменте рост составил как минимум 10%. Отдых в отеле 4-5* на неделю на двоих обойдется в 125-150 тыс. (60-75 тыс. на человека). В основном россияне едут на 10 дней в отели 4*.

Россия готовится возобновить международное авиасообщение с Турцией в два этапа. С 1 августа будут запущены рейсы в Анкару и Стамбул, с 10 – в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.