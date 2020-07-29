«Цены на российские курорты не изменились в связи с появлением конкурента на рынке, но в бюджетном сегменте отдых в России дешевле процентов на 20, чем в экономичном сегменте Турции», — сказала Ломидзе на онлайн пресс-конференции в среду.

При этом, по словам эксперта, с открытием для россиян турецких курортов не произошло замедления продаж российских летних направлений. «Мы не видим замедления продаж российских курортов. Нет аннуляций туров, те, кто уже оплатили — не отказываются», — констатировала она.

Вместе с тем, наблюдается небольшое перераспределение спроса. «Туристы, которые колебались, приходили в турагентства и выбирали, Геленджик они берут или Анапу, сейчас определились, что они берут Турцию. Но при этом новых заявок на Россию так же много, поэтому снижения спроса мы не видим», — отметила Ломидзе.

«В то же время, мы понимаем, что основной контингент, который сейчас выбирает Турцию, это как раз те туристы, которые ждали, не принимали решения о месте своего летнего отдыха. И, в том числе, это туристы, у которых был оплачен тур на июль или август и которые ждали возможности реализации своего оплаченного тура после открытия авиасообщения», — уточнила она.

Россия с 1 августа возобновляет рейсы в Стамбул и Анкару, с 10 — в Анталью, Бодрум и Даламан.