В состав глэмпинга входит пять тентованных домиков, которые построены без фундамента, отопления, не повреждают траву и почву, легко транспортируются. Вместе с тем, в каждом домике есть холодильник, кондиционер, микроволновка и набор посуды, на территории глэмпинга есть отдельный модуль с туалетами и душем.

"Изюминкой глэмпинга "Бабочка" является домик "Сфера", где стены и потолок сделаны из прозрачного материала, что позволяет любоваться звёздным небом, дождём, видом на лес и озеро. "Сфера" так полюбилась гостям как необычное место для романтических выходных, что было решено поставить ещё две — в следующем году отдыхающие смогут "парить" над отвесным утёсом", — говорится в сообщении.

По словам управляющей курортом "Бабочка" Екатерины Захаровой, слова которой приводятся в сообщении, осенью будет открыт круглогодичный глэмпинг "Гусеница" с отоплением, в следующем году планируется открыть глэмпинг-парки на популярных в регионе озёрах Увильды и Тургояк, для которых уже готовы порядка 40 домиков.

"Строительство глэмпинга — это эксперимент, чтобы посмотреть, будет ли спрос на такой вид отдыха. Спрос есть, и хороший, места забронированы до конца сентября, поэтому мы будем тиражировать эту практику", — сказала Захарова.