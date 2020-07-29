Так, 3, 4 и 5 августа будут отменены поезда, следующие в 20:05, 20:35, 21:05, 21:35 22:05 и 22:35 в аэропорт с Белорусского вокзала.

Также в эти даты будут отменены рейсы в 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15 и 23:45 в обратном направлении из "Шереметьево".

Перевозчик рекомендует пассажирам предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы "Аэроэкспресса".

Добраться до аэропорта можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино", сообщает компания. Время в пути составляет порядка 20 минут.

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров по железной дороге в аэропорты Москвы ("Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково"). Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и 7 одноэтажных электричек, имеет собственный терминал в "Шереметьево". Владельцами компании являются бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев и структуры "Трансгрупп". Еще 25% — у "Российских железных дорог".