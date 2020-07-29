"Возобновление прямых рейсов из международного аэропорта Мальты в Москву, Киев и Тель-Авив запланировано на первую неделю октября, однако будет зависеть от того, какую оценку безопасности получат Россия, Украина и Израиль от органов здравоохранения Мальты", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Мальтийском управлении по туризму в среду.

На данный момент расписание рейсов основано на утвержденном правительством Мальты списке "безопасных" стран, авиасообщение с которыми было восстановлено в начале июля.

Как пояснили в турофисе, Россия в этот список не входит. Сейчас российские туристы могут посетить Мальту только при условии прохождения 14-дневного карантина в одной из "безопасных" стран, либо при наличии специального разрешения от органов здравоохранения Мальты (Malta’s Health Authorities) и соблюдении обязательного 14-дневного карантина по прибытии, в случае если данное разрешение будет получено.

"Тем не менее, список "безопасных" стран пересматривается правительством Мальты на регулярной основе и, на наш взгляд, имеются все предпосылки для максимально скорого обоюдного открытия границ между нашими странами", — отметили в турофисе.