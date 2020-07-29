"Ученик девятого класса одного из образовательных учреждений Калининграда утонул на Балтийской косе в ночь с понедельника на вторник. Он являйся участником официального мероприятия, шлюпочного похода, который был организован учебным заведением", — сообщил собеседник агентства.

По его информации, в походе принимали участие восемь несовершеннолетних и пять сопровождающих. При этом смерть подростка, возможно, связана с употреблением спиртных напитков, сказал источник.

Информацию о гибели подростка подтвердили в прокуратуре региона, отметив, что по данному факту идет процессуальная проверка, выясняются обстоятельства гибели несовершеннолетнего. Также будет дана правовая оценка действиям организатора похода, деятельности образовательной организации.