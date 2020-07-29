"С 30 июля из Кемерово возобновит курсирование фирменный поезд "Кузбасс" сообщением Кемерово-Москва. Его движение было приостановлено с 14 мая из-за снижения потока пассажиров, связанного с коронавирусом", — сказал собеседник агентства.

Поезд будет отправляться с кемеровского вокзала около 14:00 по четным числам, возвращаться — утром по нечетным числам.

По данным опершатаба, в Кузбассе было выявлено 3 тыс. 481 случай заражения коронавирусом, из них 73 — за минувшие сутки. С апреля по июль скончались 22 человека. Вместе с тем, по данным Росстата, от коронавируса и вызванных им осложнений в регионе только в мае и апреле умерли 11 человек.

Как сообщалось, все прибывающие на наземном транспорте в регион граждане будут обязаны проходить обязательную двухнедельную самоизоляцию. Для прилетающих из Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Казани, Симферополя и Сочи карантин не обязателен.