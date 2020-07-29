"Конечно, всех волнует Турция: ехать, не ехать. Я вам так говорю: официально можно, а не официально я вам не рекомендую ", — сказал Онищенко в среду на пресс-конференции в Москве.

Он пояснил: "у нас и так было в этом году много стресса, у всех". Первый стресс, по его словам, связан с "тотальной атакой средств массовой информации". Онищенко, в частности, возмутился тем, что СМИ представляют мнение ряда экспертов, которые неизвестны в учёных кругах, и которые заставляют нервничать людей.

Второй стресс — это изоляция, сказал депутат. "Так вот, если мы возьмём и после этого поедем в Турцию, всласть наплескаемся в этой тёплой водичке, "все включено" используем на 200 процентов, а потом вернёмся в конце августа или начале сентября — а начало сентября у нас уже не такой тёпленький — то есть мы себе создадим дополнительный стресс", — сказал Онищенко.

"Пусть турки кусают локти, поедьте в Подмосковье. Дайте вашему организму прийти в себя", — посоветовал бывший главный санитарный врач России.

Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Вылеты будут выполняться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.