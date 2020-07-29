"Мы надеемся, что можно будет ходить по музею без перчаток. Мы задали соответствующий вопрос Роспотребнадзору. Но маски будут обязательными, к сожалению, еще очень долго. Мы продолжаем жить в пандемии, они никуда не делась", — сказал Пиотровский в своем обращении, размещенном в социальных сетях музея.

Он подчеркнул, что Дворцовая площадь "полна народу". "Стало много ночной жизни, постоянно происходят драки и попытки проникнуть на крышу Эрмитажа. Таким буйным город не был последние 40 лет. Надеюсь, что сам музей будет успокаивать людей, которые слишком устали от изоляции", — сказал директор музея.

По его словам, на следующей неделе для экскурсионного посещения откроется реставрационно-хранительский центр "Старая деревня", Меншиковский дворец, Музей фарфорового завода.

"Мы посчитали количество посетителей и решили, что с 1 августа можем увеличить вдвое количество сеансов. Людей будем пускать каждые полчаса. Дети до 7 лет бесплатно могут посещать все маршруты. Мы открываем магазины и кафе в зданиях Эрмитажа. И, наконец, мы открываем маршрут по Бриллиантовой кладовой", — отметил Пиотровский.