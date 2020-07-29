"У нас программа рассчитана не только на август. В этом году курортный сезон стартовал позднее, на южных направлениях он продлится до октября. В бархатный сезон открываются большие возможности для познавательного туризма, в это время как раз школьные каникулы. Мы рассчитываем, что программой кэшбека воспользуются те граждане нашей страны, которые планировали отпуск на вторую половину августа и всю осень с захватом декабря", — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире телеканала "Россия 24".

Она добавила, что, несмотря на высокую загрузку объектов размещения в летний сезон, проблем с наличием мест в гостиницах со второй половины сентября нет – тем более, если рассматривать всю страну от Калининграда до Владивостока.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля подписал распоряжение о выделении правительством 15 млрд рублей на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом. Туристы смогут получить кэшбек за туры по России стоимостью от 25 тысяч рублей и продолжительностью не менее 5 дней.

В программе участвуют все регионы России, она продлится с августа до 20 декабря (в семи популярных у туристов регионах программа стартует с 1 октября). Чтобы получить кэшбек, необходимо оплатить поездку с карты "МИР" одним платежом. Возврат составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости поездки.