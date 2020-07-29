"29 июля из КНДР на родину вернулись 27 россиян. С учетом закрытых границ, сохраняющегося запрета на передвижение по территории КНДР и отмены международных авиарейсов решить задачу их эвакуации посольству было непросто", — говорится в сообщении российского посольства, опубликованном на его странице в фейсбуке.

В сообщении отмечается, что "благодаря вниманию со стороны корейских официальных лиц и большой помощи со стороны МИД Российской Федерации, ОАО "РЖД" и других российских ведомств и организаций это мероприятие удалось провести успешно и без сбоев".

"Вначале регулярным рейсом корейских железных дорог наши граждане, среди которых 10 детей, добрались из Пхеньяна до пограничной станции Туманган, где была организована пересадка в российские пассажирские вагоны. На них наши соотечественники пересекли границу и прибыли на российскую пограничную станцию Хасан, затем они будут доставлены во Владивосток", — говорится в сообщении российской дипмиссии.

"После этого все, кроме жителей Приморского края, которые поедут домой, вылетят в свои родные места — в Москву, Воронеж, Рязань, Московскую, Тульскую, Челябинскую, Тамбовскую, Нижегородскую области", — отмечается в сообщении.

В нем также отмечается, что "вернувшиеся из Кореи на родину россияне были предварительно неоднократно осмотрены врачами, проверены на предмет наличия заболеваний, прошли длительный карантин и имеют медицинские сертификаты, подтверждающие отсутствие у них коронавируса".

"Тем не менее все они по прибытии домой еще раз пройдут обследование по месту жительства", — подчеркнули в российском посольстве.