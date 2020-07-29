В сообщении отмечается, что "благодаря вниманию со стороны корейских официальных лиц и большой помощи со стороны МИД Российской Федерации, ОАО "РЖД" и других российских ведомств и организаций это мероприятие удалось провести успешно и без сбоев".
"Вначале регулярным рейсом корейских железных дорог наши граждане, среди которых 10 детей, добрались из Пхеньяна до пограничной станции Туманган, где была организована пересадка в российские пассажирские вагоны. На них наши соотечественники пересекли границу и прибыли на российскую пограничную станцию Хасан, затем они будут доставлены во Владивосток", — говорится в сообщении российской дипмиссии.
"После этого все, кроме жителей Приморского края, которые поедут домой, вылетят в свои родные места — в Москву, Воронеж, Рязань, Московскую, Тульскую, Челябинскую, Тамбовскую, Нижегородскую области", — отмечается в сообщении.
В нем также отмечается, что "вернувшиеся из Кореи на родину россияне были предварительно неоднократно осмотрены врачами, проверены на предмет наличия заболеваний, прошли длительный карантин и имеют медицинские сертификаты, подтверждающие отсутствие у них коронавируса".
"Тем не менее все они по прибытии домой еще раз пройдут обследование по месту жительства", — подчеркнули в российском посольстве.