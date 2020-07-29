"Сотрудничество со столицей позволит нам развивать свои туристические направления. Маршруты, подготовленные комитетом по туризму администрации Владимирской области, предложения от туроператоров, отелей, отдельные услуги музеев, парков, ресторанов, кафе, театров и других точек притяжения туристов будут доступны на этой удобной цифровой платформе", — прокомментировал соглашение первый заместитель губернатора Александр Ремига, слова которого приводятся в сообщении.
Как сообщалось, разработкой цифровой туристической платформы Russpass занимается правительство Москвы совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Платформа включает в себя сайт и мобильное приложение для использования различных сервисов туристами.
Онлайн-сервис поможет туристам составить тематические маршруты, купить авиа- и железнодорожные билеты, забронировать отель, приобрести билеты в театр и музей, зарезервировать столик в ресторане или кафе.