Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма сроком на 5 лет заключили руководители комитетов по туризму администрации Владимирской области и города Москвы. В частности, планируется активно использовать сервис Russpass — проект цифровизации туротрасли, который разработан по инициативе правительства Москвы.

"Сотрудничество со столицей позволит нам развивать свои туристические направления. Маршруты, подготовленные комитетом по туризму администрации Владимирской области, предложения от туроператоров, отелей, отдельные услуги музеев, парков, ресторанов, кафе, театров и других точек притяжения туристов будут доступны на этой удобной цифровой платформе", — прокомментировал соглашение первый заместитель губернатора Александр Ремига, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщалось, разработкой цифровой туристической платформы Russpass занимается правительство Москвы совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Платформа включает в себя сайт и мобильное приложение для использования различных сервисов туристами.

Онлайн-сервис поможет туристам составить тематические маршруты, купить авиа- и железнодорожные билеты, забронировать отель, приобрести билеты в театр и музей, зарезервировать столик в ресторане или кафе.