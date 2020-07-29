«Мы никогда не пытались искусственно ограничивать поездки за рубеж. У граждан должна быть свобода выбора, если, конечно, не встают вопросы безопасности. В данном случае, как мы проговаривали, шли двусторонние переговоры, границы должны открываться на двусторонней основе. Договоренность достигнута по трем странам, соответственно, наши граждане свободно могут выбирать поездки в эти страны, которые с 1 числа открываются», — сказала Догузова в среду в эфире телеканала «Россия24».

Но, по ее словам, при планировании поездок необходимо взвешивать риски.

«Ситуация в мире еще не стабильная, коронавирус не побежден поэтому мы рекомендуем обязательно оформлять страховки на всякий случай. Выбирайте поездки, но обязательно будьте аккуратны, старайтесь соблюдать социальную дистанцию, масочный режим в закрытых помещениях. Это касается и зарубежных поездок, и туров по России», — сказала глава Ростуризма.

Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Вылеты будут выполняться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.