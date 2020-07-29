«Мы не боимся конкуренции с Турцией, так как у каждого направления есть свой клиент. В данном случае у нас курортный сезон на юге России проходит успешно, спрос превышает предложение. Наша задача сейчас – предложить как можно больше дополнительных направлений, альтернативы которым нет на турецких пляжах, у нас страна огромная, есть очень много самых разных предложений для тех граждан нашей страны, которые хотят провести отпуск не только на море», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, задача на этот курортный сезон – диверсифицировать продукт и предложить россиянам разные варианты отдыха в своей стране.

«Есть огромное количество граждан, которые не готовы этим летом выезжать за рубеж. Они приняли решение отдохнуть внутри страны. Для них мы запускаем самые разные программы, направленные на то, чтобы сделать отдых в России разнообразнее, интереснее и доступнее», — добавила Догузова.

Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Вылеты будут выполняться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.