Чтобы турист мог получить кэшбек за тур или пакет проживания, его продолжительность должна составлять не менее 5 дней/4 ночей, а минимальная стоимость, оплаченная единаразово, – 25 тысяч рублей. Если тур стоит от 25 до 49,9 тыс. рублей, кэшбек составит 5 тысяч, от 50 до 74,9 тыс. рублей – 10 тысяч, от 75 тыс. и выше – 15 тысяч рублей.

"Государственная субсидия (кэшбэк) на покупку туров и гостиничных услуг по России предоставляется только при использовании карт платежной системы "МИР" во время оплаты. Если ее нет, то можно воспользоваться картой родственников или друзей или оформить карту "МИР" для себя", — уточняет Ростуризм.

Перед оплатой тура надо зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы "МИР" (https://privetmir.ru/), это можно сделать уже сейчас. Затем в период проведения программы нужно зайти на национальный туристский портал мирпутешествий.рф и выбрать регион или направление для путешествия, после чего оплатить картой "МИР" полностью стоимость турпакета или проживания на сайте гостиницы или туроператора.

Тур должен быть оплачен только онлайн. При этом по турпоездкам по России, приобретенным вне программы (до или после даты проведения), государственная субсидия (кэшбэк) не начисляется.

Чтобы получить субсидию, в путешествие нужно отправиться с момента старта программы в августе по 20 декабря 2020 года. Выбрать для поездки можно любой регион России.

Тем не менее, в семи регионах РФ кэшбек будет доступен за туры после 1 октября 2020 года. Это Алтайский Край, Республика Алтай, Калининградская область, Крым и Севастополь, Краснодарский и Ставропольский край.