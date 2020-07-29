"С 29 июля 2020 года российские загранучреждения на территории Турции возобновляют выдачу всех категорий виз турецким гражданам и иностранцам, имеющим вид на жительство в Турции. Право на въезд в Российскую Федерацию может быть реализовано прибывающими в Россию прямыми авиарейсами из аэропортов Турции", — говорится в сообщении дипмиссии, распространенном в среду.

Как уточняется в сообщении, указанный порядок распространяется и на турецких граждан, обладателей дипломатических, служебных и специальных паспортов (безвизовый режим).

При этом в документе подчеркивается, что гражданам других государств, временно находящимся на территории Турции, визы не оформляются.

После получения визы соискатель должен будет предъявить результат теста на COVID-19 при прохождении российской границы, отмечает посольство. "На российской границе со всех приезжающих иностранцев будут требовать документ о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), сделанного не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. Указанный тест следует пройти в одной из 136 аккредитованных государственных клиник Турецкой Республики", — говорится в сообщении.

"Рекомендуется проходить тест только в аккредитованных Минздравом Турции больницах. В случае отсутствия информации на сайте https://enabiz.gov.tr/ о прохождении теста, желающие вылететь в Россию не будут допущены на рейс", — подчеркнуто в сообщении.