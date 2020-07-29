В этих лагерях отдохнут 174 ребенка.

Министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина подчеркнула, что в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции деятельность лагерей осуществляется строго в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями, что накладывает определенные ограничения.

"Тем не менее, вопреки всем трудностям, нам удалось организовать отдых и оздоровление детей-сирот", — отметила она.

Нововведения, вызванные новой коронавирусной инфекцией, никак не сказались на качестве отдыха. Воспитатели и вожатые заранее тщательно разрабатывают план занятий на предстоящий день, в отрядах работают кружки по интересам, на открытом воздухе проводится утренняя зарядка, в течение дня — квесты, викторины, игры.

В целях профилактики регулярно проводятся противоэпидемические мероприятия: ежедневная термометрия, проветривание и обеззараживание воздуха с использованием специального оборудования; дезинфекция рук.

Всего в летний период 2020 году в Рязанской области будут работать 6 загородных стационарных лагерей.