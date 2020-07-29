Также принято решение об участии "Аэрофлота "в Национальной ассоциации трансфера технологий и Международном конгрессе промышленников и предпринимателей, говорится в сообщении авиакомпании.

АЭВТ была основана в 1991 г. для разработки единой стратегии гражданских авиаперевозчиков РФ. Сейчас она объединяет около 30 российских авиакомпаний, включая S7, Utair, "Уральские авиалинии". Президентом ассоциации с 2014 г. является Владимир Тасун.

Группа "Аэрофлот" покинула АЭВТ в 2015 г. Тогдашний заместитель гендиректора "Аэрофлота" Вадим Зингман (ушел из компании в 2019 г.) заявлял, что группа не вернется в АЭВТ "до тех пор, пока эту замечательную организацию, которая на самом деле может сделать очень много хорошего, возглавляет господин Тасун". При этом участники отрасли объясняли конфликт "Аэрофлота" и АЭВТ решением регуляторов передать прибыльные маршруты "Трансаэро" в пользу "Аэрофлота".