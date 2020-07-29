"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 5 475 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1465 (26,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении оперштаба в среду.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 828 тыс. 990 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. В Москве зарегистрирован 671 заболевший, 13 умерших, 625 выздоровевших. За последние сутки подтверждено 169 летальных случаев. За весь период по России умерло 13 673 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 116 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России — 620 333.