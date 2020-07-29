Зрители узнают об этапах творчества Клода Моне, на примере представленных полотен узнают о развитие живописного метода мастера.

На экскурсии будет показана картина "Дама в саду", исполненная за семь лет до первой выставки импрессионистов.

"Самое позднее полотно в собрании — "Мост Ватерлоо. Эффект тумана" принадлежит к серии холстов, созданных Моне на этот лондонский мотив", — отмечают в музее.

Вечером в Молодежном центре начнется арт-медиация по выставке "Романтика и усердие. Современное искусство Южной Кореи".

Каждую среду сотрудники Молодежного центра будут водить медиации по временной экспозиции. Максимальное количество участников медиации — 5 человек, участие осуществляется по входному билету в музей и предварительной регистрации по ссылке.