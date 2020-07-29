Со среды все жители Гонконга, население которого составляет порядка 7,5 млн человек, должны носить маски вне дома. Кроме того, рестораны теперь работают лишь на вынос.
Более того, теперь в общественных местах могут собираться не более, чем по два человека из разных домохозяйств. Для тех, кто нарушает новые правила, установлен штраф в размере 5 тыс. гонконгских долларов ($625).
"Для того, чтобы защитить наших близких, работников здравоохранения и Гонконг, я призываю вас строго соблюдать меры социального дистанцирования и оставаться дома настолько долго, насколько это возможно", — добавила глава гонконгской администрации.
Введение таких мер связано с новым всплеском коронавируса в городе.
В июне в Гонконге отмечалось прекращение внутренней передачи коронавируса COVID-19, однако в последнее время вирус вновь начал распространяться в городе. За последние шесть дней суточный прирост заражений в Гонконге составил более 100.
С начала июля в городе диагностировали уже более тысячи случаев заражения, что составляет более 40% всех случаев заражения в городе с начала пандемии в январе этого года.
Некоторые эксперты считают, что возобновление распространения вируса вызвано отменой двухнедельного карантина по прибытии в город для основного персонала, в частности, для дальнобойщиков, экипажей воздушных и морских судов, а также руководителей некоторых производств.
В настоящее время правительство вновь ужесточило меры для этих групп.